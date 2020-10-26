В Пензенской области подтверждено 169 новых случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 26 октября 2020. PenzaNews. 169 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 14 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 10.40 понедельника, 26 октября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 14 тыс. 412 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 10 тыс. 520.

Умерли 170 человек. За последние сутки зарегистрировано два летальных исхода.

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В России зафиксировано 1 млн. 531 тыс. 224 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 17 тыс. 347 человек.

За весь период в стране выздоровели 1 млн. 146 тыс. 96 человек, из них 7 тыс. 574 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 26 тыс. 269 человек, за сутки зарегистрировано 219 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.



Действие ряда ограничений продлено в регионе по 29 октября.

