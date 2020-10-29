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В пензенских аптеках выявлена нехватка антибиотиков и противовирусных препаратов

09:51 | 29.10.2020 | Медицина

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Пенза, 29 октября 2020. PenzaNews. Нехватка некоторых антибиотиков и противовирусных препаратов выявлена в аптеках Пензенской области. Об этом сообщил председатель Общественной палаты региона Владимир Подобед.

В пензенских аптеках выявлена нехватка антибиотиков и противовирусных препаратов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, наблюдаются перебои в поставках.

«С лекарствами из числа жизненно необходимых особых проблем нет — ни с обеспечением, ни с ценой. Все хорошо понимают, что это контролируемый государством перечень, контролируемая государством цена, и за это возможно лишиться лицензии», — сказал он, комментируя итоги проверки наличия лекарств первой необходимости в десяти аптечных организациях различных форм собственности в ходе совещания, состоявшегося в правительстве Пензенской области вечером в минувшую среду, 28 октября.

В свою очередь губернатор Иван Белозерцев акцентировал внимание на том, что в аптеках должен быть сформирован запас наиболее востребованных лекарств.

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«Эти меры помогут избежать дефицита и, как следствие, ажиотажного спроса», — отметил он.

По информации пресс-службы облправительства, глава региона также поручил представителям областного Минздрава организовать работу по информированию населения о существующих аналогах популярных препаратов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 12 ноября.

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