В Пензенской области за сутки подтверждено 164 случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 2 ноября 2020. PenzaNews. 164 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 49 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 10.50 понедельника, 2 ноября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 15 тыс. 587 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 11 тыс. 293.

Умерли 187 человек. За последние сутки зарегистрировано два летальных исхода.

В России зафиксировано 1 млн. 655 тыс. 38 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 18 тыс. 257 человек.

За весь период в стране выздоровели 1 млн. 236 тыс. 33 пациента, из них 10 тыс. 360 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 28 тыс. 473, за сутки зарегистрировано 238 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.



Действие ряда ограничений продлено в регионе по 12 ноября.

