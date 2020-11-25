В Пензенской области за сутки подтверждено 163 случая заражения коронавирусом, выписаны 448 человек Медицина

Пенза, 25 ноября 2020. PenzaNews. 163 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 448 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 10.40 среды, 25 ноября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 19 тыс. 402 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 15 тыс. 611.

Умерли 230 человек. За последние сутки зарегистрировано два летальных исхода.

В России зафиксировано 2 млн. 162 тыс. 503 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 23 тыс. 675 человек.

За весь период в стране выздоровели 1 млн. 660 тыс. 419 пациентов, из них 25 тыс. 748 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 37 тыс. 538, за сутки зарегистрировано 507 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 26 ноября.