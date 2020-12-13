В Пензенской области за сутки подтверждено 183 случая заражения коронавирусом, выписан 121 человек Медицина

Пенза, 13 декабря 2020. PenzaNews. 183 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписан 121 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 воскресенья, 13 декабря, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 22 тыс. 547 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 18 тыс. 810.

Умерли 273 человека. За последние сутки зарегистрировано два летальных исхода.

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В России зафиксировано 2 млн. 653 тыс. 928 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 28 тыс. 80 человек.

За весь период в стране выздоровели 2 млн. 106 тыс. 235 пациентов, из них 20 тыс. 277 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 46 тыс. 941, за сутки зарегистрировано 488 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 24 декабря.

