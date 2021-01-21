В Пензенской области за сутки зарегистрировано 236 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 21 января 2021. PenzaNews. 236 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 154 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 четверга, 21 января, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 30 тыс. 461 случай заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 24 тыс. 152.

Умер 361 человек. За последние сутки зарегистрировано три летальных исхода.

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В России зафиксировано 3 млн. 655 тыс. 839 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 21 тыс. 887 человек.

За весь период в стране выздоровели 3 млн. 54 тыс. 218 пациентов, из них 26 тыс. 902 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 67 тыс. 832, за сутки зарегистрировано 612 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 29 января.

