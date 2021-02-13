В Пензенской области за сутки выписаны более 300 пациентов, перенесших коронавирус Медицина

Пенза, 13 февраля 2021. PenzaNews. 301 пациент, перенесший COVID-19, выписан в Пензенской области за последние сутки; общее число выздоровевших достигло 28 тыс. 946. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 10.30 субботы, 13 февраля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло в регионе 35 тыс. 471, за последние сутки зафиксировано 206.

Умерли 411 человек. За последние сутки зарегистрировано два летальных исхода.

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В России зафиксировано 4 млн. 57 тыс. 698 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 14 тыс. 861 человека.

За весь период в стране выздоровели 3 млн. 577 тыс. 907 пациентов, из них 18 тыс. 765 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 79 тыс. 696, за сутки зарегистрировано 502 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 26 февраля.

