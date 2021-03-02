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В Пензенской области за сутки подтверждено 152 случая заражения коронавирусом, выписаны 207 человек

11:11 | 02.03.2021 | Медицина

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Пенза, 2 марта 2021. PenzaNews. 152 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 207 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 вторника, 2 марта, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 152 случая заражения коронавирусом, выписаны 207 человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 38 тыс. 611 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 34 тыс. 799.

Умерли 443 человека. За последние сутки зарегистрировано три летальных исхода.

В России зафиксировано 4 млн. 268 тыс. 215 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 10 тыс. 565 человек.

За весь период в стране выздоровели 3 млн. 838 тыс. 40 пациентов, из них 14 тыс. 966 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 86 тыс. 896, за сутки зарегистрирован 441 летальный исход.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 12 марта.

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