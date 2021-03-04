В Пензенской области за сутки подтверждено 144 случая заражения коронавирусом, выписаны 214 Медицина

Пенза, 4 марта 2021. PenzaNews. 144 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 214 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 четверга, 4 марта, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 38 тыс. 903 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 35 тыс. 224.

Умерли 449 человек. За последние сутки зарегистрировано три летальных исхода.

В России зафиксировано 4 млн. 290 тыс. 135 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 11 тыс. 385 человек.

За весь период в стране выздоровели 3 млн. 869 тыс. 857 пациентов, из них 16 тыс. 123 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 87 тыс. 823, за сутки зарегистрировано 475 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 12 марта.

