EN
12:10:30 Четверг, 4 марта
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области за сутки подтверждено 144 случая заражения коронавирусом, выписаны 214

11:25 | 04.03.2021 | Медицина

Печать

Пенза, 4 марта 2021. PenzaNews. 144 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 214 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 четверга, 4 марта, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 144 случая заражения коронавирусом, выписаны 214. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 38 тыс. 903 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 35 тыс. 224.

Умерли 449 человек. За последние сутки зарегистрировано три летальных исхода.

В России зафиксировано 4 млн. 290 тыс. 135 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 11 тыс. 385 человек.

За весь период в стране выздоровели 3 млн. 869 тыс. 857 пациентов, из них 16 тыс. 123 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 87 тыс. 823, за сутки зарегистрировано 475 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 12 марта.

Новости партнеров
Читайте также
С улиц Пензы за сутки вывезено 7,6 тыс. кубометров снега Подозреваемый в вымогательстве оказал сопротивление полицейским при задержании — УМВД
Прокуратура выявила нарушение законодательства о рекламе в районной газете Пензенец объяснил кражу конфет и сыра из магазина трудным материальным положением
Вступил в силу приговор по делу о смерти мужчины, избитого на улице Заводской в Пензе Подписано постановление об особенностях оказания помощи на основании соцконтракта
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама