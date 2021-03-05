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В Пензенской области за сутки подтверждено 140 случаев заражения коронавирусом, выписаны 137 человек

11:11 | 05.03.2021 | Медицина

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Пенза, 5 марта 2021. PenzaNews. 140 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 137 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 пятницы, 5 марта, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 140 случаев заражения коронавирусом, выписаны 137 человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 39 тыс. 43 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 35 тыс. 361.

Умерли 452 человека. За последние сутки зарегистрировано три летальных исхода.

В России зафиксировано 4 млн. 301 тыс. 159 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 11 тыс. 24 человек.

За весь период в стране выздоровели 3 млн. 885 тыс. 321 пациент, из них 15 тыс. 464 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 88 тыс. 285, за сутки зарегистрировано 462 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 12 марта.

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