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В Пензенской области за сутки подтверждено 115 случаев заражения коронавирусом

11:10 | 16.03.2021 | Медицина

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Пенза, 16 марта 2021. PenzaNews. 115 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 147 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 вторника, 16 марта, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 115 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 40 тыс. 415 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 36 тыс. 659.

Умерли 478 человек. За последние сутки зарегистрировано четыре летальных исхода.

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В России зафиксировано 4 млн. 409 тыс. 438 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 9 тыс. 393 человек.

За весь период в стране выздоровели 4 млн. 14 тыс. 220 пациентов, из них 10 тыс. 644 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 92 тыс. 937, за сутки зарегистрировано 443 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 марта.

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