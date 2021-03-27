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В Пензенской области за сутки подтверждено 105 случаев заражения коронавирусом

11:55 | 27.03.2021 | Медицина

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Пенза, 27 марта 2021. PenzaNews. 105 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 149 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.10 субботы, 27 марта, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 105 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 41 тыс. 610 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 38 тыс. 280.

Умерли 516 человек. За последние сутки зарегистрировано четыре летальных исхода.

В России зафиксировано 4 млн. 510 тыс. 744 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 8 тыс. 885 человек.

За весь период в стране выздоровели 4 млн. 130 тыс. 498 пациентов, из них 10 тыс. 337 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 97 тыс. 404, за сутки зарегистрировано 387 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 марта.

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