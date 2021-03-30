В Пензенской области за сутки подтвержден 101 случай заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 30 марта 2021. PenzaNews. 101 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выписаны 111 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.15 вторника, 30 марта, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 41 тыс. 919 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 38 тыс. 651.

Умерли 526 человек. За последние сутки зарегистрировано четыре летальных исхода.

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В России зафиксировано 4 млн. 536 тыс. 820 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 8 тыс. 277 человек.

За весь период в стране выздоровели 4 млн. 155 тыс. 996 пациентов, из них 9 тыс. 588 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 98 тыс. 442, за сутки зарегистрировано 409 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 30 апреля.

