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В Пензенской области за сутки подтверждено 103 случая заражения коронавирусом

12:12 | 03.04.2021 | Медицина

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Пенза, 3 апреля 2021. PenzaNews. 103 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 165 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 субботы, 3 апреля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 103 случая заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 42 тыс. 325 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 39 тыс. 275.

Умерли 540 человек. За последние сутки зарегистрировано четыре летальных исхода.

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В России зафиксировано 4 млн. 572 тыс. 77 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 9 тыс. 21 человека.

За весь период в стране выздоровели 4 млн. 195 тыс. 869 пациентов, из них 9 тыс. 618 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 100 тыс. 17, за сутки зарегистрировано 384 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 30 апреля 2021 года.

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