EN
00:19:25 Вторник, 13 апреля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области за сутки подтверждено 99 случаев заражения коронавирусом

11:50 | 12.04.2021 | Медицина

Печать

Пенза, 12 апреля 2021. PenzaNews. 99 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 92 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 понедельника, 12 апреля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 99 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 43 тыс. 229 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 40 тыс. 479.

Умерли 570 человек. За последние сутки зарегистрирован один летальный исход.

В России зафиксировано 4 млн. 649 тыс. 710 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 8 тыс. 320 человек.

За весь период в стране выздоровели 4 млн. 272 тыс. 165 пациентов, из них 6 тыс. 656 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 103 тыс. 263, за сутки зарегистрировано 277 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 30 апреля 2021 года.

Новости партнеров
Читайте также
Центр непрерывного повышения профмастерства педработников будет открыт в Пензе Мэр Пензы заявил о неудовлетворительном состоянии дорог на некоторых дачных маршрутах
Под Пензой обнаружено тело мужчины, пропавшего в январе Осужден мужчина, который вывез знакомого в безлюдное место и поджег ткань под его ногами
Стоимость проезда в пензенских дачных автобусах останется прежней В Пензенскую область поступило 15,3 тыс. доз вакцины «Спутник V»
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама