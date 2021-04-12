В Пензенской области за сутки подтверждено 99 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 12 апреля 2021. PenzaNews. 99 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 92 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 понедельника, 12 апреля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 43 тыс. 229 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 40 тыс. 479.

Умерли 570 человек. За последние сутки зарегистрирован один летальный исход.

В России зафиксировано 4 млн. 649 тыс. 710 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 8 тыс. 320 человек.

За весь период в стране выздоровели 4 млн. 272 тыс. 165 пациентов, из них 6 тыс. 656 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 103 тыс. 263, за сутки зарегистрировано 277 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 30 апреля 2021 года.

