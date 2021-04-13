В Пензенской области за сутки подтверждено 100 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 13 апреля 2021. PenzaNews. 100 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписан 141 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.20 вторника, 13 апреля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 43 тыс. 329 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 40 тыс. 620.

Умерли 573 человека. За последние сутки зарегистрировано три летальных исхода.

В России зафиксировано 4 млн. 657 тыс. 883 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 8 тыс. 173 человек.

За весь период в стране выздоровели 4 млн. 281 тыс. 776 пациентов, из них 9 тыс. 611 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 103 тыс. 601, за сутки зарегистрировано 338 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 30 апреля 2021 года.

