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В Пензенской области за сутки подтверждено 103 случая заражения коронавирусом

11:41 | 14.04.2021 | Медицина

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Пенза, 14 апреля 2021. PenzaNews. 103 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 157 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.10 среды, 14 апреля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 103 случая заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 43 тыс. 432 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 40 тыс. 777.

Умерли 577 человек. За последние сутки зарегистрировано четыре летальных исхода.

В России зафиксировано 4 млн. 666 тыс. 209 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 8 тыс. 326 человек.

За весь период в стране выздоровели 4 млн. 291 тыс. 223 пациента, из них 9 тыс. 447 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 104 тыс., за сутки зарегистрировано 399 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 30 апреля 2021 года.

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