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В Пензенской области за сутки подтверждено 96 случаев заражения коронавирусом

11:16 | 16.04.2021 | Медицина

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Пенза, 16 апреля 2021. PenzaNews. 96 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 95 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.10 пятницы, 16 апреля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 96 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 43 тыс. 626 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 41 тыс. 34.

Умерли 584 человека. За последние сутки зарегистрировано четыре летальных исхода.

В России зафиксировано 4 млн. 684 тыс. 148 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 8 тыс. 995 человек.

За весь период в стране выздоровели 4 млн. 310 тыс. 557 пациентов, из них 9 тыс. 109 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 104 тыс. 795, за сутки зарегистрировано 397 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 30 апреля 2021 года.

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