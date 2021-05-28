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В Пензенской области за сутки подтверждено 72 случая заражения коронавирусом

11:33 | 28.05.2021 | Медицина

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Пенза, 28 мая 2021. PenzaNews. 72 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписан 71 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.20 пятницы, 28 мая, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 72 случая заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 47 тыс. 54 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 44 тыс. 388.

Умерли 792 человека. За последние сутки зарегистрировано шесть летальных исходов.

В России зафиксировано 5 млн. 44 тыс. 459 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 9 тыс. 252 человек.

За весь период в стране выздоровели 4 млн. 661 тыс. 234 пациента, из них 9 тыс. 385 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 120 тыс. 406, за сутки зарегистрировано 404 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 30 июня 2021 года.

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