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В Пензенской области за сутки подтверждено 74 случая заражения коронавирусом

11:26 | 11.06.2021 | Медицина

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Пенза, 11 июня 2021. PenzaNews. 74 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 70 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.15 пятницы, 11 июня, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 74 случая заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 48 тыс. 75 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 45 тыс. 130.

Умерли 868 человек. За последние сутки зарегистрировано пять летальных исходов.

В России зафиксировано 5 млн. 180 тыс. 454 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 12 тыс. 505 человек.

За весь период в стране выздоровели 4 млн. 782 тыс. 183 пациента, из них 10 тыс. 188 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 125 тыс. 674, за сутки зарегистрировано 396 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 30 июня 2021 года.

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