В Пензенской области за сутки подтверждено 82 случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 19 июня 2021. PenzaNews. 82 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 14 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 субботы, 19 июня, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 48 тыс. 683 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 45 тыс. 310.

Умерли 912 человек. За последние сутки зарегистрировано шесть летальных исходов.

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В России зафиксировано 5 млн. 299 тыс. 215 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 17 тыс. 906 человек.

За весь период в стране выздоровели 4 млн. 861 тыс. 343 пациента, из них 10 тыс. 684 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 128 тыс. 911, за сутки зарегистрировано 466 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 30 июня 2021 года.

