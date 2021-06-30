В Пензенской области за сутки подтверждено 130 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 30 июня 2021. PenzaNews. 130 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 27 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 среды, 30 июня, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 49 тыс. 784 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 45 тыс. 504.

Умерли 1 тыс. 45 человек. За последние сутки зарегистрировано 13 летальных исходов.

В России зафиксировано 5 млн. 514 тыс. 599 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 21 тыс. 42 человек.

За весь период в стране выздоровели 5 млн. 393 пациента, из них 16 тыс. 356 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 135 тыс. 214, за сутки зарегистрировано 669 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 июля 2021 года.

