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В Пензенской области за сутки подтвержден 161 случай заражения коронавирусом

11:40 | 05.07.2021 | Медицина

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Пенза, 5 июля 2021. PenzaNews. 161 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выписан 21 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 понедельника, 5 июля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтвержден 161 случай заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 50 тыс. 530 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 45 тыс. 608.

Умерли 1 тыс. 126 человек. За последние сутки зарегистрировано 19 летальных исходов.

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В России зафиксировано 5 млн. 635 тыс. 294 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 24 тыс. 353 человек.

За весь период в стране выздоровели 5 млн. 83 тыс. 441 пациент, из них 14 тыс. 540 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 138 тыс. 579, за сутки зарегистрировано 654 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 июля 2021 года.

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