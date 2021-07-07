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В Пензенской области за сутки зарегистрированы 169 случаев заражения коронавирусом и 17 летальных исходов

11:20 | 07.07.2021 | Медицина

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Пенза, 7 июля 2021. PenzaNews. 169 новых случаев заражения коронавирусом и 17 летальных исходов зарегистрированы в Пензенской области за последние сутки, выписаны 22 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 среды, 7 июля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки зарегистрированы 169 случаев заражения коронавирусом и 17 летальных исходов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 50 тыс. 864 случая заражения COVID-19.

Общее число выздоровевших — 45 тыс. 660.

За весь период умерли 1 тыс. 165 человек.

В России зафиксировано 5 млн. 682 тыс. 634 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 23 тыс. 962 человек.

За весь период в стране выздоровели 5 млн. 121 тыс. 919 пациентов, из них 20 тыс. 67 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 140 тыс. 41, за сутки зарегистрировано 725 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 июля 2021 года.

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