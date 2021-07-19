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В Пензенской области за сутки подтверждено 230 случаев заражения коронавирусом

11:27 | 19.07.2021 | Медицина

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Пенза, 19 июля 2021. PenzaNews. 230 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 25 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.15 понедельника, 19 июля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 230 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 53 тыс. 405 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 45 тыс. 918.

Умерли 1 тыс. 368 человек. За последние сутки зарегистрировано 18 летальных исходов.

В России зафиксировано 5 млн. 982 тыс. 766 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 24 тыс. 633 человек.

За весь период в стране выздоровели 5 млн. 359 тыс. 995 пациентов, из них 18 тыс. 764 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 149 тыс. 138, за сутки зарегистрировано 719 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 июля 2021 года.

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