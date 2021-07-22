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В Пензенской области за сутки подтверждено 234 случая заражения коронавирусом

11:59 | 22.07.2021 | Медицина

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Пенза, 22 июля 2021. PenzaNews. 234 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 34 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 четверга, 22 июля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 234 случая заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 54 тыс. 115 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 46 тыс. 10.

Умерли 1 тыс. 423 человека. За последние сутки зарегистрировано 19 летальных исходов.

В России зафиксировано 6 млн. 54 тыс. 711 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 24 тыс. 471 человека.

За весь период в стране выздоровели 5 млн. 427 тыс. 457 пациентов, из них 22 тыс. 660 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 151 тыс. 501, за сутки зарегистрировано 796 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 июля 2021 года.

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