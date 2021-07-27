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В Пензенской области за сутки подтверждено 232 случая заражения коронавирусом

11:44 | 27.07.2021 | Медицина

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Пенза, 27 июля 2021. PenzaNews. 232 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 38 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 вторника, 27 июля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 232 случая заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 55 тыс. 272 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 46 тыс. 186.

Умерли 1 тыс. 512 человек. За последние сутки зарегистрировано 17 летальных исходов.

В России зафиксировано 6 млн. 172 тыс. 812 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 23 тыс. 32 человек.

За весь период в стране выздоровели 5 млн. 526 тыс. 950 пациентов, из них 20 тыс. 116 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 155 тыс. 380, за сутки зарегистрировано 779 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 июля 2021 года.

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