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В Пензенской области за сутки зарегистрированы 235 случаев заражения коронавирусом и 22 летальных исхода

11:51 | 29.07.2021 | Медицина

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Пенза, 29 июля 2021. PenzaNews. 235 новых случаев заражения коронавирусом и 22 летальных исхода зарегистрированы в Пензенской области за последние сутки, выписаны 33 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 четверга, 29 июля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки зарегистрированы 235 случаев заражения коронавирусом и 22 летальных исхода. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 55 тыс. 741 случай заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 46 тыс. 254. За весь период умерли 1 тыс. 557 человек.

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В России зафиксировано 6 млн. 218 тыс. 502 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 23 тыс. 270 человек.

За весь период в стране выздоровели 5 млн. 568 тыс. 363 пациента, из них 20 млн. 834 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 156 тыс. 977, за сутки зарегистрировано 799 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 августа 2021 года.

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