В Пензенской области за сутки подтвержден 231 случай заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 4 августа 2021. PenzaNews. 231 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выписаны 37 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.10 среды, 4 августа, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 57 тыс. 135 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 46 тыс. 493.

Умерли 1 тыс. 689 человек. За последние сутки зарегистрировано 22 летальных исхода.

В России зафиксировано 6 млн. 356 тыс. 784 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 22 тыс. 589 человек.

За весь период в стране выздоровели 5 млн. 679 тыс. 842 пациента, из них 20 тыс. 96 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 161 тыс. 715, за сутки зарегистрировано 790 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 августа 2021 года.

