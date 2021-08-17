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Никишин вновь занял пост главврача пензенской областной больницы

16:43 | 17.08.2021 | Медицина

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Пенза, 17 августа 2021. PenzaNews. Александр Никишин, возглавлявший Минздрав Пензенской области на протяжении последних двух лет, вернулся на должность главного врача областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко, которую он занимал до назначения руководителем ведомства. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте учреждения здравоохранения.

Никишин вновь занял пост главврача пензенской областной больницы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он покинул пост руководителя облбольницы в июне 2019 года, когда Иван Белозерцев, занимавший на тот момент должность губернатора Пензенской области, предложил ему возглавить министерство здравоохранения региона после увольнения Владимира Стрючкова.

Тогда же главврачом пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко был назначен Вячеслав Космачев, который впоследствии стал заместителем председателя правительства региона.

16 августа 2021 года временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что Александр Никишин попросился в отставку, а исполнение обязанностей главы регионального Минздрава возложено на Вячеслава Космачева.

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