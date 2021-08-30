В Пензенской области за сутки подтвержден 231 случай заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 30 августа 2021. PenzaNews. 231 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выписаны 342 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 понедельника, 30 августа, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 63 тыс. 294 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 51 тыс. 513.

Умерли 2 тыс. 140 человек. За последние сутки зарегистрировано 14 летальных исходов.

В России зафиксировано 6 млн. 901 тыс. 152 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 18 тыс. 325 человек.

За весь период в стране выздоровели 6 млн. 162 тыс. 430 пациентов, из них 14 тыс. 180 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 182 тыс. 429, за сутки зарегистрировано 792 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 30 сентября 2021 года.

