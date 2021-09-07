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В Пензенской области за сутки подтверждено 228 случаев заражения коронавирусом

11:58 | 07.09.2021 | Медицина

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Пенза, 7 сентября 2021. PenzaNews. 228 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 254 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.40 вторника, 7 сентября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 228 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 65 тыс. 136 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 54 тыс. 152.

Умерли 2 тыс. 269 человек. За последние сутки зарегистрировано 17 летальных исходов.

В России зафиксировано 7 млн. 47 тыс. 880 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 17 тыс. 425 человек.

За весь период в стране выздоровели 6 млн. 302 тыс. 250 пациентов, из них 17 тыс. 243 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 188 тыс. 785, за сутки зарегистрировано 795 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 30 сентября 2021 года.

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