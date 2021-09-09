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В Пензенской области за сутки подтверждено 234 случая заражения коронавирусом

11:46 | 09.09.2021 | Медицина

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Пенза, 9 сентября 2021. PenzaNews. 234 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 256 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 четверга, 9 сентября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 234 случая заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 65 тыс. 602 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 54 тыс. 683.

Умерли 2 тыс. 303 человека. За последние сутки зарегистрировано 19 летальных исходов.

В России зафиксировано 7 млн. 84 тыс. 284 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 18 тыс. 380 человек.

За весь период в стране выздоровели 6 млн. 340 тыс. 151 пациент, из них 19 тыс. 639 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 190 тыс. 376, за сутки зарегистрировано 794 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 30 сентября 2021 года.

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