В Пензенской области за сутки подтвержден 231 случай заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 10 сентября 2021. PenzaNews. 231 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выписан 221 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 пятницы, 10 сентября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 65 тыс. 833 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 54 тыс. 904.

Умерли 2 тыс. 317 человек. За последние сутки зарегистрировано 14 летальных исходов.

В России зафиксировано 7 млн. 102 тыс. 625 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 18 тыс. 341 человека.

За весь период в стране выздоровели 6 млн. 357 тыс. 272 пациента, из них 17 тыс. 121 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 191 тыс. 165, за сутки зарегистрировано 789 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 30 сентября 2021 года.

