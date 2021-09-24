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В Пензенской области за сутки подтверждено 240 случаев заражения коронавирусом

11:49 | 24.09.2021 | Медицина

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Пенза, 24 сентября 2021. PenzaNews. 240 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписан 71 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.45 пятницы, 24 сентября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 240 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 69 тыс. 125 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 57 тыс. 116.

Умерли 2 тыс. 579 человек. За последние сутки зарегистрирован 21 летальный исход.

В России зафиксировано 7 млн. 376 тыс. 374 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 21 тыс. 379 человек.

За весь период в стране выздоровели 6 млн. 574 тыс. 608 пациентов, из них 15 тыс. 828 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 202 тыс. 273, за сутки зарегистрировано 828 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 30 сентября 2021 года.

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