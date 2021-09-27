В Пензенской области за сутки подтверждено 245 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 27 сентября 2021. PenzaNews. 245 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 73 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 понедельника, 27 сентября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 69 тыс. 852 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 57 тыс. 352.

Умерли 2 тыс. 641 человек. За последние сутки зарегистрировано 22 летальных исхода.

В России зафиксировано 7 млн. 443 тыс. 149 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 22 тыс. 236 человек.

За весь период в стране выздоровели 6 млн. 618 тыс. 117 пациентов, из них 13 тыс. 513 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 204 тыс. 679, за сутки зарегистрировано 779 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 октября 2021 года.

