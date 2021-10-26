EN
20:30:37 Вторник, 26 октября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области за сутки подтверждено 346 случаев заражения коронавирусом

11:38 | 26.10.2021 | Медицина

Печать

Пенза, 26 октября 2021. PenzaNews. 346 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 20 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 вторника, 26 октября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 346 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 78 тыс. 356 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 58 тыс. 855.

Умерли 3 тыс. 387 человек. За последние сутки зарегистрировано 26 летальных исходов.

В России зафиксировано 8 млн. 316 тыс. 19 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 36 тыс. 446 человек.

За весь период в стране выздоровели 7 млн. 213 тыс. 584 пациента, из них 26 тыс. 973 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 232 тыс. 775, за сутки зарегистрировано 1 тыс. 106 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 октября 2021 года.

Новости партнеров
Читайте также
Завершено строительство сетей канализации в микрорайоне №8 Арбеково — мэрия Пресечена деятельность межрегиональной наркогруппировки
«Пензаэнерго» завершает реконструкцию подстанции «Терновка» В Пензе женщина оформила кредит почти на 950 тыс. рублей и перевела деньги неизвестным
«Ростелеком» охватил оптикой еще пять зданий в арт-поместье «Новые берега» Шувалкин назначен замминистра общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама