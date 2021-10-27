В Пензенской области за сутки подтверждено 352 случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 27 октября 2021. PenzaNews. 352 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 24 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 среды, 27 октября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 78 тыс. 708 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 58 тыс. 879.

Умерли 3 тыс. 414 человек. За последние сутки зарегистрировано 27 летальных исходов.

В России зафиксировано 8 млн. 352 тыс. 601 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 36 тыс. 582 человек.

За весь период в стране выздоровели 7 млн. 242 тыс. 735 пациентов, из них 29 тыс. 151 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 233 тыс. 898, за сутки зарегистрировано 1 тыс. 123 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 октября 2021 года.

