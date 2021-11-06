В Пензенской области за сутки подтверждено 387 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 6 ноября 2021. PenzaNews. 387 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 32 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 субботы, 6 ноября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 82 тыс. 471 случай заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 59 тыс. 186.

Умерли 3 тыс. 674 человека. За последние сутки зарегистрировано 25 летальных исходов.

В России зафиксировано 8 млн. 755 тыс. 930 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 41 тыс. 335 человек.

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За весь период в стране выздоровели 7 млн. 535 тыс. 172 пациента, из них 29 тыс. 201 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 245 тыс. 635, за сутки зарегистрировано 1 тыс. 188 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 30 ноября 2021 года. В период нерабочих дней — с 30 октября по 7 ноября — ограничения ужесточены.

