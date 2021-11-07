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В Пензенской области за сутки подтвержден 391 случай заражения коронавирусом

11:30 | 07.11.2021 | Медицина

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Пенза, 7 ноября 2021. PenzaNews. 391 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выписаны 29 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 воскресенья, 7 ноября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтвержден 391 случай заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 82 тыс. 862 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 59 тыс. 215.

Умерли 3 тыс. 696 человек. За последние сутки зарегистрировано 22 летальных исхода.

В России зафиксировано 8 млн. 795 тыс. 95 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 39 тыс. 165 человек.

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За весь период в стране выздоровели 7 млн. 561 тыс. 978 пациентов, из них 26 тыс. 806 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 246 тыс. 814, за сутки зарегистрировано 1 тыс. 179 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 30 ноября 2021 года. В период нерабочих дней — с 30 октября по 7 ноября — ограничения ужесточены.

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