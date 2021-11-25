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В Пензенской области за сутки подтверждено 388 случаев заражения коронавирусом

13:10 | 25.11.2021 | Медицина

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Пенза, 25 ноября 2021. PenzaNews. 388 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 326 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 четверга, 25 ноября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 388 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 89 тыс. 935 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 62 тыс. 97.

Умерли 4 тыс. 119 человек. За последние сутки зарегистрировано 22 летальных исхода.

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В России зафиксировано 9 млн. 468 тыс. 189 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 33 тыс. 796 человек.

За весь период в стране выздоровели 8 млн. 164 тыс. 826 пациентов, из них 38 тыс. 450 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 269 тыс. 57, за сутки зарегистрировано 1 тыс. 238 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 30 ноября 2021 года.

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