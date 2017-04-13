Несколько депутатов-единороссов гордумы Пензы готовы сложить свои полномочия — источник Политика

Пенза, 13 апреля 2017. PenzaNews. Несколько депутатов Пензенской городской думы, представивших неверные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 год, готовы сложить свои полномочия в ближайшее время. Об этом ИА «PenzaNews» на условиях анонимности сообщил источник, близкий к высшему эшелону региональной власти.

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«Речь идет пока о четырех депутатах. Все они входят во фракцию «Единая Россия». Это Андрей Сакмаев, Сергей Седов, Борис Дрякин и Александр Стрельников», — сказал собеседник агентства.

По его словам, этот список может пополнить еще и Алексей Савичев, однако «он пока под вопросом».

«Все эти депутаты — достойные люди. Если они приняли такое решение для себя, это очень мужественный, правильный шаг с их стороны», — сказал источник.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», первая неофициальная информация о том, что более 10 депутатов Пензенской городской думы из 35 могут лишиться своих мандатов из-за недостоверных сведений о доходах, появилась еще до выборов в Госдуму России, состоявшихся в сентябре 2016 года. 7 ноября ее подтвердил источник, близкий к правоохранительным органам.

В тот же день комментарии на этот счет дали представители всех фракций гордумы.

Впоследствии стало известно, что 26 сентября прокурор Ленинского района Пензы Евгений Зудихин внес главе города Валерию Савельеву представление, в котором идет речь о нарушениях, допущенных 14 депутатами.

В гордуме было принято решение о проведении собственной проверки.

Комментируя ее результаты, Валерий Савельев заявил, что «заведомо недостоверных доходов не было».

Вместе с тем 29 декабря 2016 года в прокуратуру поступил ответ главы города, в котором не содержался однозначный ответ на поставленные в сентябрьском представлении вопросы.

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В связи с этим 11 января 2017 года надзорное ведомство потребовало в срок до 23 января надлежащим образом рассмотреть представление и дать однозначные ответы на обозначенные вопросы. В указанную дату ответ поступил в прокуратуру.

Среди депутатов-нарушителей есть члены всех образованных в Пензенской городской думе фракций — «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР. Это единороссы Андрей Сакмаев, Сергей Седов, Борис Дрякин, Василий Журавлев, Александр Пичугин, Виктор Воробьев, Алексей Савичев, Сергей Куличков, Александр Стрельников, Георгий Тюрин и Юрий Зиновьев; коммунисты Олег Шаляпин и Александр Трутнев; а также либерал-демократ Жиганша Туктаров.

Единственным народным избранником, понесшим наказание, стал член «Единой России», депутат от избирательного округа №23 Георгий Тюрин, который с июня 2016 года является заместителем председателя гордумы на штатной основе. Ему был объявлен выговор. При этом все 14 депутатов сохранили свои мандаты.

31 марта Пензенская городская дума в ходе 32-й очередной сессии решила принять к сведению представление прокурора Ленинского района Евгения Зудихина, касающееся досрочного прекращения полномочий 14 депутатов.

В свою очередь Евгений Зудихин после сессии напомнил, что представление должно было быть либо удовлетворено народными избранниками, либо отклонено. Кроме того, он заявил, что прокуратура намерена добиваться прекращения полномочий депутатов-нарушителей.