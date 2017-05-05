Савельев не стал делиться мнением об авторитете власти после событий в гордуме Пензы Политика

Пенза, 5 мая 2017. PenzaNews. Глава Пензы Валерий Савельев предпочел воздержаться от прямого ответа на вопрос о том, как, на его взгляд, последние события в гордуме — предоставление 14 депутатами недостоверных сведений о доходах за 2015 год, а также возбуждение уголовного дела в отношении заместителя председателя Георгия Тюрина — повлияют на авторитет власти в целом.

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«Это лучше, наверное, судить вам как средствам массовой информации. У меня есть свое мнение, которое я пока не буду озвучивать», — сказал он, отвечая на вопрос корреспондента ИА «PenzaNews» в ходе брифинга, состоявшегося у здания администрации Пензы днем в пятницу, 5 мая.

До этого, комментируя сложившуюся ситуацию, Валерий Савельев сообщил, что зампред гордумы задержан, в течение 48 часов в отношении него будет избрана мера пресечения.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», уголовное дело в отношении заместителя председателя Пензенской городской думы шестого созыва, члена «Единой России» Георгия Тюрина по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ — покушение на получение должностным лицом взятки в особо крупном размере — возбуждено первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Пензенской области по результатам оперативных мероприятий, проведенных региональным управлением ФСБ.

По данным следствия, подозреваемый за 25 млн. рублей предложил предпринимателю обеспечить положительное решение вопроса о предоставлении коммерческой организации, являющейся правообладателем земельного участка в Пензе, разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объекта.

В ноябре 2016 года подозреваемый получил от предпринимателя 1 млн. рублей. В качестве оставшейся части взятки он предложил бизнесмену безвозмездно передать ему в собственность нежилое помещение в указанном здании площадью почти 1,5 тыс. кв. метров и стоимостью не менее 24 млн. рублей.

Договор купли-продажи на указанное помещение был оформлен на сына подозреваемого.

В соответствии с уставом «Единой России», членство Георгия Тюрина в партии было приостановлено до решения суда.

Комментируя уголовное дело против зампреда гордумы, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил, что каждый замешанный в коррупции человек, независимо от занимаемого поста и политической позиции, должен нести ответственность по закону.

В свою очередь глава города Пензы Валерий Савельев назвал уголовное дело против Георгия Тюрина «полной неожиданностью» и крайне неприятным фактом.