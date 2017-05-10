Глава Пензы ушел в очередной запланированный отпуск — пресс-служба гордумы

Пенза, 10 мая 2017. PenzaNews. Глава Пензы Валерий Савельев ушел в очередной запланированный отпуск в среду, 10 мая. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой гордумы уже после окончания рабочего дня.
«Из отпуска Валерий Петрович [Савельев] выйдет 25 мая. На время его отсутствия исполняющим обязанности назначен Иван Краснов, занимающий пост заместителя председателя Пензенской городской думы», — поясняется в тексте.
В нем подчеркивается, что гордума работает в штатном режиме.
Несколькими часами ранее на сайте сетевого издания «Пенза-Онлайн» была опубликована статья под заголовком «Глава города Савельев уходит в отставку?» Ее автор Максим Денисов предположил, что Валерий Савельев сложит полномочия главы города на ближайшей сессии гордумы.