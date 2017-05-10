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Глава Пензы ушел в очередной запланированный отпуск — пресс-служба гордумы

19:17 | 10.05.2017 | Политика

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Пенза, 10 мая 2017. PenzaNews. Глава Пензы Валерий Савельев ушел в очередной запланированный отпуск в среду, 10 мая. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой гордумы уже после окончания рабочего дня.

Глава Пензы ушел в очередной запланированный отпуск — пресс-служба гордумы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Из отпуска Валерий Петрович [Савельев] выйдет 25 мая. На время его отсутствия исполняющим обязанности назначен Иван Краснов, занимающий пост заместителя председателя Пензенской городской думы», — поясняется в тексте.

В нем подчеркивается, что гордума работает в штатном режиме.

Несколькими часами ранее на сайте сетевого издания «Пенза-Онлайн» была опубликована статья под заголовком «Глава города Савельев уходит в отставку?» Ее автор Максим Денисов предположил, что Валерий Савельев сложит полномочия главы города на ближайшей сессии гордумы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Пензенская городская дума шестого созыва оказалась в центре внимания общественности после того, как 14 депутатов представили недостоверные сведения о доходах и имуществе за 2015 год.

Биография

Савельев Валерий Петрович

26 апреля 2017 года были досрочно прекращены полномочия троих народных избранников — Сергея Седова, Бориса Дрякина и Андрея Сакмаева, входивших во фракцию «Единая Россия». Еще 11 депутатов сохранили свои мандаты.

4 мая 2017 года стало известно, что в отношении заместителя председателя пензенской гордумы Георгия Тюрина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ — покушение на получение должностным лицом взятки в особо крупном размере. Спустя два дня органами предварительного расследования ему было предъявлено обвинение, а судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.
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