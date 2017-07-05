Симагин отозвался о Мельниченко как о порядочном и честном человеке Политика

Пенза, 5 июля 2017. PenzaNews. Второй секретарь пензенского обкома КПРФ, член Центрального комитета партии Владимир Симагин, который в 2015 году участвовал в выборах губернатора, охарактеризовал заместителя полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Олега Мельниченко, вошедшего в общеобластную часть списка кандидатов в депутаты Заксобрания от «Единой России», как порядочного человека.

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«Что касается Мельниченко, я его давно знаю, можно даже сказать, очень давно. Знаю как порядочного, честного, абсолютно не склонного к никаким коррупционным действиям человека, напористого, что, собственно, позволило ему сделать такую карьеру — до заместителя полномочного представителя президента», — прокомментировал он ИА «PenzaNews».

Владимир Симагин добавил, что «если человек порядочный и открытый, то вполне объективно его выдвижение».

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Отвечая на вопрос о том, будет ли КПРФ каким-то образом корректировать свою предвыборную стратегию в Пензенской области в связи с усилением корпуса кандидатов от «Единой России», коммунист заявил, что курс партии не зависит от действий политических оппонентов.

«Что может измениться в связи с выдвижением Мельниченко? Ничего. Естественно, перед выборами работа агитационная усилится — независимо от того, кто будет в первой тройке у ЛДПР, у «Единой России», у «Справедливой России», — подчеркнул он, напомнив, что пензенские коммунисты выдвинут своих кандидатов на конференции 15 июля.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 28 июня были сформированы предварительные списки кандидатов в депутаты Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва от «Единой России». В общеобластную часть списка были включены губернатор Иван Белозерцев, секретарь реготделения партии, председатель Заксобрания Валерий Лидин и член Совета Федерации РФ Виктор Кондрашин.

5 июля на XXIII конференции реготделения «Единой России» Валерий Лидин сообщил, что состав тройки претерпел изменения — вместо Виктора Кондрашина в общеобластную часть было предложено включить Олега Мельниченко.

Позже он пояснил, что решение по кандидатуре Олега Мельниченко принял президиум Генсовета «Единой России».