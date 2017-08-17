Стартовал прием вопросов на прямую линию с пензенским губернатором

Пенза, 17 августа 2017. PenzaNews. Прием вопросов, на которые в ходе прямой линии ответит губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, стартовал в четверг, 17 августа. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Трансляцию прямой линии, которая намечена на 31 августа, будут вести «11 канал» (ТРК «Наш дом»), «Россия 24.Пенза», «Экспресс» и «ТВ-Пенза».
Направить свои вопросы Ивану Белозерцеву можно несколькими способами: по адресу электронной почты vopros058@bk.ru; через официальный блог главы региона на LiveJournal; SMS-сообщением на номер +7-987-511-11-11 с пометкой «Вопрос губернатору»; сообщением в раздел «Обращения граждан» на официальном сайте правительства Пензенской области.
При этом к рассмотрению принимаются вопросы как в текстовом формате, так и видеообращения.
Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2016 году прямая линия с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым была анонсирована на следующий день после одноименной телепрограммы с участием президента РФ Владимира Путина.
В 2017 году Иван Белозерцев анонсировал прямую линию с жителями Пензенской области на оперативном совещании в правительстве региона 19 июня. По мнению губернатора, прямая линия с населением должна стать традицией.
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