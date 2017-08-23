В Пензе за одним столом встретились Афонин, Мельниченко, Белозерцев, Камнев и Трохин Политика

Пенза, 23 августа 2017. PenzaNews. Встреча губернатора Ивана Белозерцева с зампредом ЦК КПРФ, первым замглавы комитета Госдумы России по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Юрием Афониным, посетившим Пензу с рабочим визитом, состоялась в правительстве Пензенской области в среду, 23 августа.

Фото: Pnzreg.ru

В ней также приняли участие заместитель полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Олег Мельниченко и член президиума ЦК КПРФ, лидер пензенских коммунистов, депутат Законодательного собрания региона Георгий Камнев.

Кроме того, на встрече присутствовал заместитель председателя правительства Пензенской области Василий Трохин, курирующий внутреннюю политику.

Как сообщает пресс-служба облправительства, собравшиеся обсудили вопросы промышленного развития региона. В частности, Юрий Афонин поделился своими впечатлениями от посещения литейно-механического завода «МашСталь».

По информации обкома КПРФ, также на встрече была затронута тема выборов в Законодательное собрание Пензенской области, которые пройдут 10 сентября.