Сергей Падалкин покидает пост пресс-секретаря пензенского обкома КПРФ Политика

Пенза, 31 октября 2017. PenzaNews. Сергей Падалкин покидает должность руководителя пресс-службы пензенского областного комитета КПРФ, которую он занимал с марта 2014 года. Об этом оппозиционер сообщил в соцсети Facebook во вторник, 31 октября.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Еще на прошлой неделе обсудили этот вопрос с первым секретарем обкома Георгием Камневым. Георгий Петрович мое заявление об увольнении принял. Я доработаю до 7 ноября и потом увольняюсь. При этом я остаюсь рядовым членом КПРФ», — написал Сергей Падалкин.

Кроме того, коммунист проинформировал, что в минувший понедельник, 30 октября, в ходе заседания пензенского исполкома «Левого фронта» он был освобожден от функций координатора и избран пресс-секретарем реготделения движения.

Читайте также

«Левый фронт» в Пензе должен стать местом консолидации всех левых сил — Сергей Падалкин

«У нас остается четыре координатора. Все они достойные люди, имеющие за плечами опыт реальной борьбы, и я уверен, что они со своей работой прекрасно справятся. Алексей Буланов — как и я, выпускник Центра политической учебы, с 2014 по 2017 годы — первый секретарь пензенского обкома комсомола. Сергей Носко — врач-анестезиолог, который отправил в Донбасс уже не одну машину с гуманитарным грузом и который был уволен из областной больницы из-за грязной политической борьбы одного из заместителей председателя Законодательного собрания. Иван Сысуев — человек, которому довелось возглавлять «Левый фронт» в регионе в самое непростое время для организации, с 2012 года. Виктор Хомец — простой рабочий, строитель, который стал защищать права простых людей, участвовал в выборах в Законодательное собрание по спискам КПРФ и как одномандатник. Я же буду заниматься тем, что хорошо знаю и умею, а именно информационной работой в организации», — пояснил Сергей Падалкин.

Также, по его словам, в ходе заседания пензенского исполкома «Левого фронта» было принято решение об участии в демонстрации КПРФ, посвященной 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции.

«Мы сформируем свою колонну, в которую приглашаем всех несистемных левых. Сбор 7 ноября в 9.00 у кафе «Градусник» на пересечении улиц Московской и Горького. Приходите все, такое событие бывает раз в 100 лет. Ориентируемся на флаги «Левого фронта», — написал оппозиционер.