Задержание Бочкарева и дело о фальсификациях на выборах отразились на рейтинге региона Политика

Пенза, 12 ноября 2017. PenzaNews. Задержание бывшего гендиректора ОАО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» Вениамина Бочкарева — племянника экс-губернатора Василия Бочкарева — по подозрению в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве, а также возбуждение уголовного дела о фальсификациях итогов голосования в Городищенском районе негативно сказались на рейтинге социально-политической устойчивости региона, составленном фондом «Петербургская политика» за октябрь 2017 года.

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Вместе с тем, согласно представленным данным, в прошлом месяце имели место и позитивные события.

В их числе — соглашение областного правительства с ГК «Дамате» и компанией Aviagen Turkeys о создании предприятия по производству инкубационных яиц индейки.

Также положительную роль сыграло одобрение Россельхозбанком группе компаний «Дамате» кредитной линии в размере 14 млрд. рублей на расширение проекта по производству мяса индейки.

Кроме того, к позитивным факторам отнесен рабочий визит делегации Пензенской области в Италию.

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Таким образом, рейтинг региона, как и месяц назад, составил 7,9 пункта.

В первую группу субъектов РФ — с максимальной устойчивостью — вошли те, которые набрали более 8 баллов.

Пензенская область включена во вторую группу регионов — с высокой устойчивостью, внутри которой расположилась на шестом месте.

Рейтинг фонда «Петербургская политика» публикуется ежемесячно с осени 2012 года. В его рамках оценивается уровень социально-политической устойчивости во всех субъектах России, который определяется экспертами фонда по 10-балльной шкале.

Внутри рейтинга регионы разделены на категории по степени социально-политической устойчивости и отсортированы по динамике за последний месяц.