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Визит Путина в Пензу может состояться в третьей декаде января — СМИ

13:55 | 19.01.2018 | Политика

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Пенза, 19 января 2018. PenzaNews. Президент России Владимир Путин может посетить Пензу в третьей декаде января. Об этом со ссылкой на неназванный источник сообщается в статье Валентина Мануйлова «Путин в пятый раз?», опубликованной в первом в этом году номере газеты «Улица Московская».

Визит Путина в Пензу может состояться в третьей декаде января — СМИ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Издание, опираясь на анализ предыдущих визитов Владимира Путина в Пензу — 11 октября 2005 года, 23 января 2008 года, 29 апреля 2011 года и 15 октября 2014 года — полагает, что «новый визит вписывается в логику действий» администрации президента РФ.

«Предстоят выборы, на которых Путин, ясное дело, победит, ибо конкурентов у него нет. Но даже безальтернативный кандидат должен проявлять активность, ездить по стране, встречаться с избирателями. Пенза в этом смысле хороша. В Пензе Путина знают и по-своему любят», — пишет Валентин Мануйлов.

Как отмечается в публикации, эксперты «Улицы Московской» сходятся на том, что уровень поддержки главы государства в Пензенской области может составить 75–80%.

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«[...] На своих первых президентских выборах 26 марта 2000 года Путин получил в Пензенской области 49,34% голосов избирателей, на вторых, 14 марта 2004 года, — 64,56%. Наконец, после перерыва, когда он передавал полномочия Дмитрию Медведеву, на выборах 4 марта 2012 года при явке в 68,13% Владимир Путин получил в Пензенской области 64,27%», — приводит данные автор статьи.

Он также предполагает, что «почти наверняка Владимиру Путину предложат посмотреть не только вновь построенный перинатальный центр, но и два-три предприятия, успешно работающих в условиях западных санкций».

«Скажем, предприятие ВПК или оборонки, и здесь выбор невелик, но и не узок. И предприятие переработки, которое добилось выхода на внешние рынки. [...] И если президент на самом деле посетит наш город [...], любые разговоры о скорой смене Ивана Белозерцева на посту губернатора должны прекратиться», — пишет Валентин Мануйлов.
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